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Пандемия COVID-19

ЕК объявила о намерении закупить дополнительные 100 млн доз вакцин Pfizer

Cроки поставки не определены

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) объявила о намерении приобрести дополнительные 100 млн доз вакцин консорциума Pfizer и BioNTech, доведя общее число доз, приобретенных ЕС, до 300 млн единиц, сроки поставки не определены. Об этом написала во вторник в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы приняли решение приобрести дополнительные 100 млн доз вакцины Pfizer. Таким образом мы доведем число доз этой вакцины для ЕС до 300 млн. И еще больше вакцин последует!" - написала она.

Изначальный контракт Еврокомиссии на предзаказ вакцины Pfizer так и был сформулирован - Еврокомиссия заказала 200 млн доз с правом расширения заказа еще на 100 млн. Поставки первых 200 млн доз должны быть завершены до осени 2021 года. По дополнительным 100 млн доз никаких данных о сроках пока нет.

Всего ЕК заключила шесть контрактов на поставки вакцин различных западных фармацевтических компаний. Если все они смогут завершить создание вакцин и сертифицировать их в ЕС, сообщество может в общей сложности рассчитывать на получение до 2 млрд доз в ближайшие два-три года.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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