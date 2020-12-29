{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россельхознадзор разрешил с 1 января поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

В ведомстве сообщили, что такое решение было принято на основании предоставленной Государственной инспекцией по карантину растений информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений республики, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю с 1 января 2021 года под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий. Такое решение было принято на основании предоставленной Государственной инспекцией по карантину растений <...> информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)", - отмечается в сообщении.

Ранее с 18 декабря был разрешен ввоз на территорию России томатов с еще трех узбекских предприятий, расположенных в Ферганской области, в продукции которых в ходе обследования также не был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Россельхознадзор с 26 ноября запретил ввоз томатов и перца из Ферганской области Узбекистана из-за обнаружения в них вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Теги
УзбекистанРоссия
Brexit
Лидеры ЕС и Великобритании подпишут соглашение по торговле после Brexit 30 декабря
От имени ЕС документ подпишут глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать полностью