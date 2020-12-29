Siemens Energy оцифрует две ветростанции во Вьетнаме мощностью по 100 МВт

ТАСС, 29 декабря. Technology Resources Energy заключила с Siemens Energy контракт на оснащение цифровыми технологиями двух ветроэлектростанций во Вьетнаме - IaPet-Dak Doa 1 и IaPet-Dak Doa 2. Об этом сообщает портал Power Engineering International.

Ветряные электростанции и все передающее с них электроэнергию оборудование (силовые трансформаторы, выключатели и другое) будут оснащены технологиями IOT и датчиками для измерения наиболее важных рабочих параметров. В результате это поможет операторам в режиме реального времени контролировать работу всего оборудования.

Запуск оцифрованных электростанций мощностью по 100 МВт каждая запланирован на август 2021 года. Ожидается, что станции ежегодно будут вырабатывать около 532,622 тыс. МВт ч в год.