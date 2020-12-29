СМИ: торговое соглашение между Ханоем и Лондоном вступит в силу 31 декабря

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Торговое соглашение между Вьетнамом и Великобританией, которое позволит сторонам осуществлять торговлю на условиях ранее заключенного договора между Вьетнамом и ЕС, вступит в силу 31 декабря. Об этом во вторник сообщило Вьетнамское информационное агентство.

1 августа вступило в силу соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС, в соответствии с которым стороны устраняли или сокращали 99% существовавших ранее пошлин на товары.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Переходный процесс после Brexit завершается 31 декабря 2020 года.

24 декабря Евросоюз и Великобритания смогли договориться по соглашению о двусторонних отношениях после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества.