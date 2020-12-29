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Россельхознадзор разрешает ввоз томатов еще с 15 азербайджанских предприятий

Предприятия расположены в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 января разрешает ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам состоявшихся переговоров, в соответствии с представленной информацией и под гарантии компетентного ведомства Азербайджанской Республики, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 1 января 2021 года ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с еще 17 азербайджанских предприятий. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

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