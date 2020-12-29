Минпромторг оценил идею введения экспортных пошлин на металлопродукцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ с большим опасением относится к идее введения экспортных пошлин на металлопродукцию, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра Виктора Евтухова, который провел расширенное совещание по вопросу роста цен на российскую металлопродукцию с участием представителей Минстроя, ФАС, предприятий металлургии, транспортного и специального машиностроения, а также девелоперских организаций.

"ФАС не нашла нарушений законодательства в вопросах ценообразования на продукцию металлургов. Что касается идеи введения экспортных пошлин на металлопродукцию, то мы как министерство с большим опасением относимся к этой мере", - отметил Евтухов.

Он пояснил, что введение дополнительных мер регулирования в виде экспортных пошлин на металлургическую продукцию может губительно сказаться на стратегической для России экспортной составляющей металлургии.

Восстановление цен на металлопрокат не является ключевой причиной роста цен на отпускную стоимость жилья, ситают в Минпромторге.

Минстрой и Минпромторг предложили ФАС проверить ценообразование новостроек и установить все причины удорожания жилья в III-IV кварталах.

Металлурги и девелоперы 12 января доложат о возможности заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием.