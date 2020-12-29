Правительство распорядилось сократить число заместителей министра энергетики до пяти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился сократить количество заместителей министра энергетики с 1 января 2021 года с семи до пяти, а также уменьшить число профильных департаментов с 15 до 10, следует из распоряжения правительства.

"Разрешить Министерству энергетики Российской Федерации имеет пять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, также в структуре центрального аппарата до 10 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - отмечается в документе.

Также ограничивается число заместителей министра природных ресурсов, теперь ему разрешено иметь только шесть замов вместо семи. Главе Минприроды можно иметь одного первого заместителя и одного статс-секретаря. В структуре министерства разрешается не более 11 департаментов.

В настоящий момент министерству природных ресурсов и экологии (по предыдущему распоряжению, по факту их меньше) разрешено иметь до восьми заместителей министра, а также до 13 департаментов.

В распоряжении также прописаны сокращения в подведомственных Минприроды агентствах. В Росприроднадзоре, Роснедрах и Росгидромете число разрешенных заместителей руководителя осталось без изменений, по одному заместителю будет меньше у Росводресурсов и Рослесхоза. Росприроднадзор снизит число управлений с 14 до 11, Рослесхоз - с 12 до 10, Росгидромет с шести до четырех. Количество управлений Росводресурсов останется без изменений.