Глава РФПИ заявил, что поставки "Спутника V" в США и Европу осложнены геополитикой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Поставки "Спутника V" в США и Европу осложнены геополитическими ограничениями, поэтому основные рынки - Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка. Об этом заявил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Абсолютно мы реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США и Европу будут ограничены, хотя <...> мы могли бы в том числе поставлять аллергикам, - сказал он. - С европейскими странами будем двигаться постепенно, для нас основные рынки - это Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка".

Дмитриев добавил, что вакцина будет поставлена в Венгрию и Венесуэлу, а также в ближайшее время будут "хорошие новости" по сотрудничеству с Сербией.

Ранее похожее мнение высказал президент Аргентины, получившей российский препарат, Альберто Фернандес. По его словам, критика "Спутника V" в определенных кругах связана с торговой и геополитической борьбой.

Средства от продажи вакцины

Дмитриев сообщил, что РФПИ будет получать средства от продажи вакцины от коронавируса "Спутник V" в другие страны.

"Безусловно, нам платят за эту вакцину, мы как государственный фонд, как суверенный фонд РФ будем получать средства за поставки вакцины за рубеж", - сказал он.

Приоритетом РФПИ остается обеспечение вакциной граждан РФ, отметил Дмитриев. "Их [вакцин в мире] не хватает. Это, безусловно, наша ответственность производить ее, в том числе на внешних рынках, для поставки на внешних рынках, опять-таки без ущерба для России", - добавил он.

По словам главы РФПИ, вакцина для поставок за рубеж будет производиться в основном на зарубежных площадках. Дмитриев подтвердил, что сегодня РФПИ получил первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Южной Корее.

С начала пандемии РФПИ инвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и в проект создания первой российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и активно занимается ее продвижением. Также при участии РФПИ создана Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, которая позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.