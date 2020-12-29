Путин подписал закон о продлении возможности работы медучреждений Крыма без лицензий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 июля 2023 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее предусматривалось, что упрощенный режим должен был прекратить действие 1 января 2021 года.

Авторы инициативы депутат Госдумы Андрей Козенко и сенатор Сергей Цеков, представляющие в парламенте Республику Крым, указывали в пояснительных документах, что рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации специальных целевых программ модернизации крымских медучреждений для обеспечения их соответствия государственным лицензионным требованиям превышают на три года действующий срок работы таких учреждений без лицензии.