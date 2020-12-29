МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз, Росрыболовство и Россельхознадзор сократят число заместителей глав ведомств, каждое на одного. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном портале правовых актов.

"Разрешить Министерству сельского хозяйства РФ иметь 8 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 15 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в постановлении. Сейчас у министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева девять заместителей: первый замминистра Джамбулат Хатуов, статс-секретарь Иван Лебедев, Сергей Левин, Оксана Лут, Максим Увайдов, Елена Фастова, Светлана Ходнева, Ольга Гатагова и Илья Шестаков, который является также руководителем Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). В структуре министерства 18 департаментов.

Росрыболовство сможет иметь четырех заместителей руководителя ведомства, в структуре центрального аппарата сможет иметь до восьми управлений по основным направлениям деятельности агентства. Сейчас у главы ведомства пять заместителей: Василий Соколов, Петр Савчук, Яна Багрова, Михаил Иваник и Хасан Лихов. В составе ведомства сейчас 10 управлений.

На одного заместителя главы ведомства станет меньше и в Россельхознадзоре - разрешено иметь четырех заместителей главы надзорного ведомства и до шести управлений по основным направлениям деятельности службы. Сейчас у руководителя ведомства Сергея Данкверта пять заместителей: Николай Власов, Евгений Непоклонов, Светлана Алексеева, Руслан Хасанов и Юлия Швабаускене.

Росалкогольрегулирование сможет иметь четырех замов. Ранее ведомство могло иметь пять заместителей, хотя в настоящее время у главы службы Игоря Алешина их двое: Елена Афанасенко и Алексей Кружалин.

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года. В середине ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля.