НП РТС запускает аналитическую платформу для розничных инвесторов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС совместно с партнерами собирается запустить онлайн-платформу для аналитики инвестиционных портфелей частных инвесторов. Об этом сообщил президент НП РТС Роман Горюнов в выпуске Fintech Show.

"Мы сейчас с нашими партнерами запускаем проект по аналитической платформе. Пока у него рабочее название Best Stocks. Это платформа, которая позволит в режиме реального времени клиенту, который купил на Санкт-Петербургской бирже ценную бумагу, получать аналитическую оценку своего портфеля. Мы предполагаем, что эта платформа будет интегрирована как в приложение участников, так и отдельным ресурсом", - заявил он.

Горюнов уточнил, что в случае обособленного ресурса с пользователя будет браться плата за подписку на сервисе. В свою очередь, в брокерском приложении платформа будет предоставляться бесплатно.

"Мы рассчитываем, что если это внешний клиент, который пришел, зарегистрировался на сайте, то там, наверное, будет подписка. Если это будет интеграция в брокерские приложения, то это будет предоставляться всем клиентам, которые есть у брокера. Будут B2B-взаимоотношения по внедрению этого продукта. То есть на клиентов здесь не будет перекладываться", - пояснил он.