Путин подписал закон, разрешающий фондам в ряде случаев не проводить обязательный аудит

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении финансовых порогов, при достижении которых необходимо проводить обязательный аудит организации, а также об освобождении от обязательного аудита малых и микропредприятий. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.

Закон уточняет критерии проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности. В частности, обязательному аудиту будут подлежать организации, имеющие организационно-правовую форму фонда, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год превышает 3 млн рублей (за исключением специализированных организаций управления целевым капиталом). Это, например, касается благотворительных фондов. Ранее фонды были обязаны проводить обязательный аудит независимо от объемов поступления имущества.

Кроме того, закон позволяет освободить от обязательного аудита предприятия малого бизнеса. Документ устанавливает, что компании с годовым доходом менее 800 млн рублей и с размером активов менее 400 млн рублей могут не проводить обязательный финансовый аудит.

Устанавливаются предельные значения годового дохода, который позволяет относить предприятия к субъектам малого предпринимательства. Для микропредприятий годовой доход должен быть не более 120 млн рублей, малых предприятий - не более 800 млн рублей, для средних предприятий - не более 2 млрд рублей. Доход суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяемым налоговым режимам.

Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.