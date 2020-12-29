Путин подписал закон об использовании биометрии при удаленной идентификации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых и государственных услуг. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее использование ЕБС было ограничено - с ее помощью можно было открывать счета и получать кредиты, а собирать биометрические данные в ней могли лишь банки с базовой лицензией.

Подписанный закон предоставляет банкам с базовой лицензией право собирать биометрические данные в ЕБС (сейчас закон обязывает их это делать), вводит такую обязанность для банков с универсальной лицензией. Банки с универсальной лицензией будут обязаны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном законом. Такая возможность обеспечивается банком через официальный сайт, а также мобильное приложение, которое соответствует критериям, установленным ЦБ.

Банк России получает право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений. Закрепляется право ЦБ на срок до одного года вводить запрет на проведение идентификации кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, в случае неоднократного в течение одного года нарушения такой организацией требований антиотмывочного законодательства. Документ также предусматривает сбор биометрических данных через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. При этом ЕБС получит статус государственной информационной системы. Предполагается распространить проведение идентификации на всех граждан, а не только на граждан РФ.

Также закон допускает возможность использования ЕБС в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации граждан. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России. Осуществление аутентификации или идентификации с использованием коммерческих биометрических систем будет возможно после их аккредитации.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.