Тиньков рассказал, почему сорвалась сделка по продаже TCS Group "Яндексу"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сделка по продаже TCS Group сорвалась из-за того, что компания "Яндекс" предложила на $200 млн меньше, чем рассчитывал основатель банка Олег Тиньков. Об этом он рассказал во вторник в интервью телеканалу "Дождь".

"Все сделки <...> разваливаются по одной причине <...> - мало денег, все. То есть мы не договорились, разница была $200 млн, если бы они заплатили на $200 млн больше, я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на $5 млрд на объявлении, но у них там свои соображения, свои процедуры. <...> Я просил $6 млрд 200 млн, а они давали $6 [млрд]", - сказал он.

Тиньков также опроверг информацию о том, что он параллельно вел переговоры о продаже банка с другими игроками рынка.

22 сентября стало известно о планах "Яндекса" купить TCS Group за $5,48 млрд. На фоне объявления о запланированной сделке бумаги компаний резко пошли вверх. 16 октября стороны заявили о прекращении переговоров. Бумаги и "Яндекса", и "Тинькофф" отреагировали на новость падением. Также Тиньков заявил, что переговоры о продаже банка не были связаны с судом в США.