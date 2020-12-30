Мадуро анонсировал поставки вакцины "Спутник V" в Венесуэлу в первом квартале 2021 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступит в Венесуэлу в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Президентская комиссия выступила с предложением о покупке первых 10 млн доз вакцины, которые должны прибыть в первом квартале 2021 года. В ближайшие 90 дней Венесуэла привьет 10 млн соотечественников", - сказал политик в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в его аккаунте в Twitter.

Во вторник вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках 10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для участия в третьей фазе клинических испытаний. Родригес также выступала с предложением о локализации ее производства в Венесуэле.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 112 636 случаев заражения коронавирусом и 1 018 летальных исходов.