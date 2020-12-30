Суд в США отказал Дерипаске в просьбе обязать Минфин предоставить дополнительные документы

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски, просившего Минфин США предоставить дополнительные документы, в том числе те, на основании которых ведомство принимало решение о введении санкций против предпринимателя. Об этом говорится в постановлении судьи Амита Мехты, с которым корреспондент ТАСС ознакомился во вторник в электронной базе инстанции.

"Суд отклонил ходатайство истца о внесении дополнений в административные записи", - отметил судья. По его словам, "суд пришел к выводу, что Дерипаска не продемонстрировал, что его запросы о дополнениях (имеется в виду предоставление дополнительных документов - прим. ТАСС) соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы, и поэтому отклоняет его ходатайство".

В конце июля бизнесмен заявил, что считает необходимым, чтобы в распоряжении суда были "все документы, рассмотренные <...> ответчиком, когда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вносило Олега Дерипаску в список санкций", а также документы, на основании которых Минфин в марте отказал российскому предпринимателю в снятии с него рестрикций. Кроме того, речь идет о "доказательном меморандуме, лежащем в основе решения ввести санкции против Виктора Вексельберга и группы компаний "Ренова" <...>, или документах и материалах, относящихся к причинам введения этих ограничительных мер".

В конце августа Минфин потребовал отклонить данное ходатайство российского предпринимателя. Ведомство считает его доводы неубедительными. В частности, по версии американских властей, документы, о которых идет речь, не имеют отношения к принятию решений о санкциях против российского бизнесмена.

Суть дела

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.