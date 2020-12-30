Потенциальный резидент ТОР в Приамурье инвестирует 1,5 млрд рублей в производство молока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Молоко-Холдинг" планирует в 2021 году получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Белогорск" в Амурской области для реализации проекта по производству и переработке молока с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Компания "Молоко-Холдинг" планирует получить статус резидента ТОР "Белогорск" для реализации проекта по производству и переработке молока. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. Будет создано 85 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По информации директора департамента инвестиционных проектов АНО "Агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта" Заура Галаева, агентство совместно с регионом ведет проработку предложений по передаче сельскохозяйственных земель для обеспечения предприятия собственной кормовой базой. "Также оказывается содействие в поиске партнера на региональном рынке для совместной реализации проекта", - сказал он.

ТОР "Белогорск", которая имеет агропромышленную направленность, создана в 2015 году в Амурской области. В его составе девять резидентов, создано более 1 тыс. рабочих мест. Совокупных частных инвестиций - 5,3 млрд рублей.

"Считаю, потенциал ТОР "Белогорск" далеко не исчерпан. Мы готовы дополнительно из областного бюджета рассмотреть варианты поддержки в части компенсации затрат на инфраструктуру на создание новых проектов", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.