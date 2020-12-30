Объем инвестиций резидентов ТОР в экономику Приморья вырос за год на 26%

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в Приморье за год увеличился на 26%, резиденты в 2020 году вложили в экономику края 46 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко, которого в среду цитирует пресс-служба регионального правительства.

"Прирост инвестиций резидентов ТОР за 2020 год составил 26%. В этом году резидентами вложено 46 млрд рублей инвестиций в край, создано более семи тысяч рабочих мест, а статус резидента получили 14 новых компаний. Введены крупные проекты: "Сервис-Восток", "Русский Минтай" и другие", - сказал Кожемяко.

Объем инвестиций резидентов свободного порта Владивосток за год увеличился на 34%. Эти компании создали почти 5,8 тыс. рабочих мест, ввели в эксплуатацию 41 проект. Общий объем инвестиций в экономику Приморья за девять месяцев 2020 года составил около 120 млрд рублей, на 5% выше уровня прошлого года. Вместе с тем Кожемяко отметил, что 2020 год стал сложным для многих отраслей, в том числе из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"По итогам января - ноября 2020 года спад оборота был отмечен по добыче полезных ископаемых, в том числе угля на 5%, в розничной торговле на 10%, по обрабатывающим производствам на 27%, по деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания на 75%. Падение оборотов отмечается и в других секторах экономики. Индекс промышленного производства составил 83%", - сообщила пресс-служба.

Режим свободного порта Владивосток действует на территории девяти районов Приморья и семи городских округов. Кроме того, в регионе действуют четыре ТОР. Так, ТОР "Надеждинская" - это многопрофильная производственно-торговая площадка с мультимодальным транспортно-логистическим комплексом, профиль ТОР "Михайловский" - агропромышленный парк современных производств с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. ТОР "Большой Камень" призвана стать одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире, а в ТОР "Нефтехимический" планируется производить бензин, полипропилен и товары народного потребления.