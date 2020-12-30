Предприниматели чаще обращались к бизнес-омбудсмену Москвы с вопросами имущества и аренды

МОСКВА. 30 декабря. /ТАСС/. Бизнесмены в 2020 году чаще всего обращались к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой по вопросам отсрочки авансовых платежей по налогу на имущество, освобождения от уплаты арендных платежей, отсрочки по льготному выкупу городской недвижимости. Об этом Минеева сообщила ТАСС.

"Отсрочка срока оплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу; освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской собственности; отсрочка по льготному выкупу городской недвижимости, льготные кредиты на выплату зарплаты, на пополнение оборотных средств или восстановление деятельности, отсрочка срока оплаты торгового сбора", - перечислила бизнес-омбудсмен Москвы вопросы, по которым бизнесу требовалась помощь.

Минеева также сообщила, что в 2020 году чаще всего обращения поступали от представителей ресторанной отрасли, ивент-индустрии, фитнеса, бьюти-индустрии, гостиниц, компаний частной медицины, торговых центров, охранного бизнеса, дополнительного образования и рекламной отрасли.

Общее число обращений от бизнеса в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве за год превысило 5 тыс. Количество жалоб уполномоченному, по которым полностью восстановлены права заявителя, выросло в два раза по сравнению с 2019 годом и превысило 140. "Предприниматели получили оплату контрактов от госзаказчиков, органы КНД [органы контрольно-надзорной деятельности] вернули им неправомерно начисленные и удержанные налоги и страховые взносы, а также для них были восстановлены льготы, например, льготные ставки арендной платы. Общая сумма возвратов по победам - больше 55 млн рублей", - сообщила Минеева.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что в пандемию от предпринимателей и объединений поступило 4 тыс. обращений по мерам поддержки, из которых в оперативный штаб по экономическим вопросам было направлено 557 инициатив. Свои предложения направили 32 отрасли, после обсуждений было реализовано 75 инициатив.