С нового года контроль за оборотом древесины ужесточат в нескольких регионах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект по полному отслеживаю оборота древесины через модернизированную единую информационную систему (ЛесЕГАИС) стартует в России с 1 января 2021 года. Он будет реализован в Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областях до июня, а затем во всех регионах страны, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"1 января 2021 года в России стартует эксперимент по прослеживаемости оборота древесины. Он продлится до 30 июня 2021 года. С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента система прослеживаемости древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) начнет работать на постоянной основе в масштабах всей страны", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что эксперимент проводится во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина о развитии и декриминализации лесного комплекса, а также в рамках реализации соответствующей дорожной карты. В пилотном режиме первыми участниками эксперимента станут лесопромышленники, работающие на территории Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областей.

"Следить" за древесиной будем на всех основных точках ее движения. Сначала фиксируем объем допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будут фиксироваться в ЛесЕГАИС. В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчетов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена, реализация древесины невозможна", - подчеркнула вице-премьер.

Из-за отсутствия должного контроля и учета лесозаготовок ежегодно в России, по экспертным оценкам, нелегально вырубается от 10 до 30 млн куб. м древесины. За счет модернизации ЛесЕГАИС все сведения о передвижении древесины окажутся доступными для контролирующих органов, что позволит обеспечить прозрачность отрасли. В настоящее время уже разработаны все необходимые методические рекомендации для участников эксперимента.