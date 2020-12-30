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Доплату к пенсии ниже прожиточного минимума с 2021 года будут назначать автоматически

В таком же порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, сообщил глава ПФР Максим Топилин

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) будет с 2021 года автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона, где они живут. В таком же порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, рассказал в интервью ТАСС глава фонда Максим Топилин.

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"В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности", - сказал он.

По его словам, с 2022 года ПФР планирует перейти на беззаявительное назначение пенсии гражданам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов.

"В перспективе ставим задачу автоматизировать и другие процессы: сейчас мы собираем в регионах данные по людям, лишенным родительских прав, по законным представителям и планируем собрать их в ЕГИССО", - добавил Топилин.

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