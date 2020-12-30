Около 35 тыс. соцзначимых объектов будут подключены к интернету в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 35 тыс. социально значимых объектов будут подключены к интернету в 2021 году. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2021 году интернет планируется провести в социально значимые объекты по всей стране. В настоящее время доступ имеют 60% таких учреждений, в следующем году запланировано подключить еще 35 тыс. объектов. В рамках достижения показателей национальной цели "Цифровая трансформация" к 2030 году доступ к интернету будет обеспечен в 97% домохозяйств", - сказал он.