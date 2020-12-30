Чернышенко назвал Минвостокразвития и Росстандарт лидерами рейтинга цифровой трансформации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития и Росстандарт стали лидерами в рейтинге цифровой трансформации среди федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов). Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) ФОИВов и регионов.

"Всем руководителям цифровой трансформации выставлен жесткий KPI. И сегодня у 50 федеральных ведомств хороший результат. По сумме баллов определились чемпионы рейтинга - Минвостокразвития и Росстандарт. Есть лидеры, но есть и отстающие, и штрафники. Мы их знаем, я попросил коллег - оперативно подтянуться пока еще есть время", - сказал он.