Тува к 2024 году обеспечит собственные потребности в стройматериалах

ТАСС, 30 декабря. Предприятия Тувы в рамках реализации индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития обеспечат к 2024 году потребности региона в строительных материалах. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

Тува включена в число регионов, которым необходима поддержка федерального центра для ускорения социально-экономического развития, для них по инициативе Минэкономразвития России разработаны и утверждены индивидуальные программы развития.

"Одна из задач принятой в этом году программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы - развитие собственного производства строительных материалов. Планируем, что к 2024 году мы сможем полностью покрыть потребность в основных строительных материалах. Сейчас почти 80% завозится из других регионов, это, во-первых, сильно влияет на цену, во-вторых, отражается на сроках строительства", - сказал Кара-оол.

По его словам, эффект по реализации программы Тува начнет чувствовать с 2021 года. Уже в следующем году должно начаться производство кирпича, производство железобетонных изделий, реализовываться проекты в лесопромышленном комплексе.

В 2020 году в республике создали первый промпарк - "Индустриальный парк г. Кызыл". Его построили в столице Тувы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В числе проектов, которые будут здесь реализованы, сеть по производству строительных материалов.