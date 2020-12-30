В России средняя стоимость новогоднего стола выросла на 4,6%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола российской семьи, состоящей из четырех взрослых человек и одного ребенка, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,56%, до 6 763 рублей, следует из данных Росстата.

Этот показатель рассчитан исходя из данных ведомства на конец ноября. По данным Росстата, инфляция в ноябре 2020 года составила 4,42% в годовом выражении.

Стоимость новогоднего стола с шампанским и крепким алкоголем составила в 2020 году 6 763 рублей (рост почти на 5%), с шампанским, но без крепкого алкоголя - 5 806 рублей (рост на 5,1%).

Самый большой рост цен зафиксирован на картофель (28,9%, до 21 рубля за кг), апельсины (24%, до 132 рублей за кг), а также на яблоки (17,2%, до 62 рублей за кг) и огурцы (16,2%, до 54 рублей за кг).

Средняя стоимость рыбных консервов составила 133 рубля за кг (на 11,9% больше, чем в прошлом году), стоимость икры лососевой отечественной - 810 рублей за кг (на 11% больше), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - 822,5 рубля за кг (рост на 3%). При этом стоимость колбасы сырокопченой снизилась на 2,7%, до 491 рубля за кг, кур охлажденных и мороженых - на 0,8%, до 142 рублей за кг. Говядина подорожала на 3,2%, до 504,5 рубля за кг, мясокопчености незначительно подорожали - до 319 рублей за кг.

По данным Росстата, стоимость масла сливочного составила в среднем 127 рублей за кг (рост на 4,6%), сыра - 176,5 рубля (рост на 7,6%), овощи маринованные увеличились в цене на 8,1%, до 89,5 рубля, хлеб ржаной - на 8,5%, до 28 рублей, хлеб пшеничный - на 7,9%, до 33,3 рубля, помидоры - на 5,7%, до 60 рублей за кг.

Чай черный байховый подорожал за год на 10,1%, до 45 рублей за кг, торты - на 3,8%, до 403 рублей за кг, конфеты шоколадные - на 2,4%, до 322 рублей за кг, лимоны - на 4,2%, до 26 рублей.

Стоимость салатов и алкоголя