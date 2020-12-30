Банк "Открытие" продал пакет акций ВТБ "Трасту" за 44,6 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие" продал пакет акций ВТБ в пользу банка "Траст" за 44,6 млрд рублей . Об этом говорится в сообщении "Открытия".

Количество акций, которые были проданы в рамках сделки, в сообщении не указано. Сделка прошла 29 декабря.

В середине декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина (регулятор является акционером "Открытия" и "Траста") сообщала, что сделка с акциями ВТБ может пройти до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что акции ВТБ и ряд других непрофильных активов с баланса банка "Открытие" будут переданы "Трасту". Регулятор отмечал, что акции ВТБ являются непрофильным активом и передаются в "Траст" в целях исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций другого системно значимого банка.

Помимо этого, приобретение "Трастом" непрофильных активов обусловлено рекомендациями инвестиционных консультантов в рамках подготовки банка "Открытие" к продаже.