Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,58 рубля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,61%, до отметки в 73,58 рубля, евро - на 0,18%, до 90,51 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск курс доллара снижался до 73,84 рубля (-0,27%), а евро торговался на уровне 90,7 рубля (+0,1%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3276,04 пункта, индекс РТС потерял 0,32%, достигая отметки в 1393,96 пункта.

К 10:22 мск индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи рос на 0,33% и находился на отметке в 3285,57 пункта. Индекс РТС торговался на уровне 1402,47 пункта (+0,29%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,66% - до $51,57 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,75% и торгуется на уровне $48,5 за баррель.