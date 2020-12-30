Спрос на доставку икры к Новому году вырос вдвое в Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Жители Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга в декабре покупали икру вдвое чаще, чем в ноябре. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" (входит в X5 Retail Group), проанализировавшем заказы, сделанные в декабре клиентами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

"Помимо подарочных наборов, спрос на которые вырос на 540% относительно ноября, москвичи закупают к новогоднему столу икру, наборы конфет и шпроты - интерес к этим товарам вырос на 121%, 117% и 71% соответственно. Новогодний стол в Москве не обойдется также без мандаринов и крабовых палочек. Спрос на эти товары вырос на 52% и 33% к ноябрю. Один из самых популярных соусов, майонез, стали покупать почти на 50% чаще", - говорится в исследовании.

Петербуржцы также покупают к Новому году подарочные наборы - спрос на них вырос более чем в 5 раз к ноябрю. Наборы конфет, икра и шпроты - среди наиболее популярных товаров в декабре в Санкт-Петербурге. На них спрос вырос на 189%, 106% и 99%. Мандарины, майонез и крабовые палочки стали покупать более чем на 70% чаще относительно ноября. На праздничном столе у петербуржцев также будет слабосоленая рыба (спрос на неё вырос на 19%) и новогодняя выпечка (рост спроса составил 15%).

В Нижнем Новгороде, по данным исследования, спрос на подарочные наборы и наборы конфет вырос примерно в 3,5 раза. Среди других товаров к новогоднему столу вырос интерес к мандаринам (на 116%) и икре (на 104%). Также существенно вырос спрос на яйца - на 51%. Спрос на шпроты также вырос к ноябрю, однако не так значительно, как в других городах, - на 45%. Кроме того, аналитики онлайн-гипермаркета отмечают рост интереса нижегородцев к майонезу, слабосоленой рыбе и крабовым палочкам. Спрос на них вырос на 27%, 23% и 19% соответственно.

В целом же тройка популярных товаров в предновогодний период состоит из мандаринов, картофеля и молока. Потребительская корзина в среднем содержит 39 товаров и весит более 35 кг - на 14% тяжелее среднего ноябрьского заказа. Средний чек на заказы в декабре вырос примерно на 7% к ноябрю, а количество заказов - на 8%, отмечается в исследовании.

Онлайн-гипермаркет доставляет более 13 тыс. заказов в день по всем регионам присутствия, куда входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Тула, Рязань, Великий Новгород, Владимир, Тверь, Казань, Чебоксары и Ростов-на-Дону. Ассортимент онлайн-гипермаркета составляет более 49 тыс. товарных наименований.