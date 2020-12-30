Путин подписал закон о регулировании пчеловодства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об основах регулирования пчеловодства в России, направленный на установление правовых основ развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности и на сохранение пчел. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Так, в законодательстве теперь прописаны новые понятия: "пчеловодство", "пчеловодческая инфраструктура", "продукция пчеловодства", а также "пасека", "улей" и "пчелиная семья". Кроме того, в законе указаны задачи развития пчеловодства и полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Документ разрешает использование для пчеловодства земель сельскохозяйственного назначения и других земель, если пчеловодство допускается их режимом. Требования к размещению пасек будет устанавливать Минсельхоз России. При этом закон запрещает располагать пчеловодческую инфраструктуру на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Согласно документу, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. При этом ветеринарные правила содержания пчел будут утверждаться Минсельхозом России. Отношения в сфере разведения племенных пчел, производства и использования племенной продукции пчеловодства будут регулироваться законодательством РФ в сфере племенного животноводства. Документ также запрещает применять для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с российским законодательством.

Имущественные отношения, связанные с оборотом продукции пчеловодства, будут регулироваться гражданским законодательством. При этом действие документа не распространяется на отношения, связанные с получением продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких пчел и других), - они регулируются законом "О животном мире". Кроме того, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов лица теперь обязаны не позднее чем за три дня до проведения таких работ оповестить об их проведении население на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке участков.

Как ранее отмечал зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, реализация этого закона "положительно скажется на развитии пчеловодства в Российской Федерации и сохранении пчел".