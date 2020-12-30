Костюм "коронавирус" и маски "чумной доктор". Что искали на Wildberries в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2020 году искали на сайте крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries елочные игрушки и костюмы с символикой коронавируса, а также маски "чумной доктор", "витамины от грусти" и способы приготовить алкоголь в домашних условиях. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании онлайн-площадки, проанализировавшей свыше 4 млрд поисковых запросов в 2020 году и составившей рейтинг наиболее примечательных из них.

"Этот год был совсем не похож на предыдущие, и многие пользовательские запросы также отличались от привычных. Топ-10 необычных запросов россиян в 2020 году: "елочная игрушка "коронавирус", "маска "чумной доктор", "костюм "коронавирус", "витамины от грусти", "досуг дома", "сделай сам алкоголь", "лента для дистанции", "костюм для работы дома", "новая Конституция РФ", "кружка "как у президента". В числе популярных запросов - елочные игрушки с символикой коронавируса - например, "Дед Мороз в маске Covid" и "Бык в маске", - говорится в исследовании.

В уходящем году россияне много работали и отдыхали дома, и, соответственно, искали различные товары для труда и досуга в домашних условиях. "Дистанционная работа позволила сменить офисный стиль на более свободный, поэтому в топе поисковых запросов была различная домашняя одежда, и ее продажи активно росли - например, худи и пижам купили в 2020 г. в 2,5 раза больше, чем в 2019 г., домашних халатов - в 2 раза. Для отдыха дома вместе с друзьями и членами семьи россияне искали различные настольные игры, а их продажи выросли в 2,6 раза. Спрос на товары для праздников, в том числе и карнавальную одежду, увеличился в 5,6 раз. В топе популярных запросов были символика с коронавирусом, а также костюмы, маски и броши "чумной доктор", - отмечает ретейлер.

В 2020 году вырос интерес и к изготовлению домашних настоек - спрос на самогонные аппараты, спиртометры и травяные сборы взлетел в несколько десятков раз.

"Снижение числа социальных контактов, конечно же, не могло не оказать влияния на настроения жителей нашей страны, поэтому в числе популярных поисковых запросов - "витамины от грусти". И хотя именно в такой формулировке их не существует, но мы смогли предложить не менее достойные варианты", - заключили в компании.