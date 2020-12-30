{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя по содержанию дорог

Как отмечалось в сопроводительных материалах, в Крыму при закупках в этой области цена контракта зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с самим предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий договора

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий особый порядок закупок для Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязывающими заказчиков по результатам торгов заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, в Крыму при закупках в этой области цена контракта зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с самим предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий договора либо нарушениям качества и сроков сдачи.

"Решение проблемы возможно путем определения на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым или собственности муниципальных образований", - указывалось в пояснительной записке.

Принятый документ дополняет закон о контрактной системе, предусматривая возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Крыма и Севастополя особого порядка определения поставщика для закупок работ по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,58 рубля
Курс евро снизился до 90,51 рубля
Читать полностью