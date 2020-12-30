Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Кипром по налогам

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Речь идет о протоколе, подписанном 8 сентября 2020 года, к соглашению, заключенному 5 декабря 1998 года.

"Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что в свою очередь вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке к документу.

В ней указывалось, что "изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами, через которые такие доходы проходят транзитом".

Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями. К таким исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, ЦБ, пенсионными фондами, страховыми компаниями обеих стран, а также публичными компаниями Кипра и РФ, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем пятнадцатипроцентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов. В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере 5%. Эта пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у получателей дохода и статуса резидента Кипра или РФ.

Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды. 25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить с 2% до 15% ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.