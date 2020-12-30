Более 5 тыс. компаний подписали соглашение о закреплении цен на продукты

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Соглашение о закреплении цен на продукты питания, принятое правительством РФ, поставщиками и продавцами, подписали более 5 тыс. предприятий. Об этом в среду заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"К нему [соглашению] присоединились на сегодняшний день более 5 тыс. компаний - это и производители, и торговые компании", - сказал он.

Мантуров добавил, что первоначальные прогнозы по количеству предприятий - участников соглашения были существенно ниже этого показателя. "Мы, честно говоря, сами не предполагали, не ожидали такого результата. Мы думали, там около 1 тыс., ну максимум 2 тыс. компаний будет", - сказал он.

16 декабря были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, ретейлерами и поставщиками, закрепляющие предельные цены по сахару и подсолнечному маслу. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Они предусматривают минимальные или нулевые наценки при поставках и продажах.