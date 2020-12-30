Росстат рассказал, как изменились цены на новогодние подарки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Цены на шоколад выросли к Новому году на 3,5%, на коньяк - на 1,5%, при этом стоимость смартфона снизилась на 0,9%, следует из расчетов Росстата об изменении цен на ряд товаров, которые часто дарятся в качестве новогодних подарков.

Рост цен на товары рассчитан исходя из данных ведомства на конец ноября. По данным Росстата, инфляция в ноябре 2020 года составила 4,42% в годовом выражении.

Отмечается, что больше всего среди популярных новогодних подарков подорожали эмалированные кастрюли - на 4,8%, до 875 рублей и полотенца - на 3,7%, до 329 рублей.

Кроме того, средние цены на шоколад к Новому году выросли на 3,5%, до 892 рублей за кг, на книги детективно-приключенческого жанра - на 3%, до 351 рубля.

По данным Росстата, стоимость игрушек мягких выросла на 2,9%, до 593 рублей, коньяка отечественного производства - на 1,5%, до 1284 рублей. При этом снизились средние цены на смартфоны на 0,9%, до 9563 рублей.

Ранее Росстат сообщал, что средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола российской семьи, состоящей из четырех взрослых человек и одного ребенка, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,56%, до 6763 рублей.