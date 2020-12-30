Путин подписал закон о создании единого регулятора азартных игр

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Учредителем "Единого регулятора азартных игр" от имени государства будет Минфин. Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр. "В целях повышения эффективности осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области организации и проведения азартных игр компания вправе взаимодействовать с ФНС России, в том числе посредством мониторинга и выявления незаконной деятельности по организации азартных игр в интернете", - говорилось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Законом предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от граждан денежных средств, в том числе электронных (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода. Документом устанавливается, что такой центр будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках.

Закон также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств перед участниками. База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, а размер отчислений будет 1% от базы. Принятие документа будет способствовать созданию условий для централизованного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта в целях обеспечения устойчивого развития данной отрасли, считают авторы закона.