МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован на официальном портале ​​​​​​правовой информации в среду.

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней", - сказано в тексте документа.

Ранее правительство могло воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.

9 декабря Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг, производители продовольствия и крупнейшие российские ретейлеры подписали соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей за 1 кг, на масло - 110 рублей за 1 литр.

Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.