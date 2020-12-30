Uniper ожидает, что "Северный поток - 2" достроят в скором времени

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Uniper - один из финансовых партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2" - ожидает, что газопровод в скором времени будет достроен. Об этом заявил глава компании Андреас Ширенбек в опубликованном в среду интервью газете Rheinische Post .

"Не хватает еще только примерно 150 км. Я исхожу из того, что Nord Stream 2 теперь до конца достроит трубопровод", - сказал Ширенбек.

Одновременно он выразил надежду на то, что с приходом новой администрации США позицию Вашингтона по проекту удастся изменить и что трансатлантические отношения снова перерастут в "настоящее партнерство". По словам Ширенбека, компания находится в контакте с американской стороной. Он указал на то, что в дальнейшем по газопроводу можно было бы пустить водород.

Ранее Nord Stream 2 AG завершила работы по строительству 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.