Кабмин расширил грантовую поддержку научных организаций

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширяет грантовую поддержку научных организаций, что позволит таким учреждениям модернизировать оборудование.

"Вузы и научные организации смогут модернизировать свою материально-техническую базу за счет новых грантов. Постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в среду пресс-служба кабмина.

Отмечается, что речь идет о дооснащении центров коллективного пользования современным оборудованием. "Такие центры представляют собой дорогостоящий имущественный комплекс, который принадлежит определенному научному или образовательному учреждению, но как площадка открыт для проведения исследований учеными из самых разных организаций", - пояснили в правительстве.

Кроме того, научным и образовательным организациям будет доступна господдержка для модернизации оборудования, если это собственная, не имеющая российских аналогов разработка. Гранты будут предоставляться в форме субсидий по результатам конкурсного отбора, который проведет Минобрнауки. Максимальная сумма составит 50 млн рублей в год. Субсидию можно получить на срок до трех лет.

На полученные средства организациям разрешается покрывать расходы на зарплату сотрудников и приглашенных специалистов, задействованных в модернизации оборудования, а также приобретать материалы и программное обеспечение.

В целом такая поддержка позволит расширить перечень высокотехнологичных разработок и повысит уровень научных исследований, подчеркивают в правительстве. В федеральном бюджете на ближайшие три года для этого уже предусмотрено более 4 млрд рублей. Работа ведется в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".