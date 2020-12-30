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Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Такое решение продиктовано стратегией развития Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автомобильной промышленности, уточнили в компании
© EPA-EFE/NEIL HALL

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российская "дочка" Honda - "Хонда Мотор Рус" в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию, говорится в сообщении компании.

"Хонда Мотор Рус" - дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

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