Путин подписал закон о запрете перевозки по России более 200 сигарет без маркировки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 грамм табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в апреле прошлого года. Документ устанавливает запрет на перевозку гражданами по территории РФ табачной продукции и табачных изделий, "не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ", в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека.

Новые правила коснутся в том числе и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечали ранее авторы инициативы, новые нормы направлены на противодействие незаконному обороту табачной продукции.

"Внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления. Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения физическими лицами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах из государств - членов ЕАЭС на территорию РФ", - указывалось в пояснительной записке к документу.