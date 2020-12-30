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Минфин в 2021 году будет размещать облигации с фиксированным купоном

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ планирует в 2021 году размещать облигации с фиксированным купоном и с длительным сроком погашения. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что мы будем все-таки больше выходить на облигации с фиксированным купоном, больше будем выходить на облигации, которые имеют длительный срок погашения, чтобы не создавать "горбов" на ближайшие годы. Все-таки мы должны проводить ответственную политику", - сказал он.

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