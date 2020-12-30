Силуанов видит риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 г. присутствуют, но программа заимствований все равно будет выполнена. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть риски того, что уровень санкционного давления может быть расширен в следующем году. Это тоже один из рисков того, почему нам нельзя постоянно иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета. Если в конечном счете уйдут иностранцы, если будут введены дополнительные ограничения, нам нужно будет договариваться исключительно с нашими финансовыми институтами. Понятно, что мы все равно возьмем эти деньги, финансовые институты будут требовать дополнительных компенсаций за риск. Тем не менее, я думаю, в любом случае программа [заимствований] будет выполнена", - сказал он.