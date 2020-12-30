Федеральную целевую программу развития Крыма в 2020 году исполнят на 99%

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Показатель кассового исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя в 2020 году превысит 99%, сообщил в среду на совещании вице-премьер правительства региона Евгений Кабанов.

"В 2020 году финансирование по федеральной целевой программе составляет 65,5 млрд рублей. На текущий момент кассовый расход составил 63 млрд рублей. Видим прогнозную экономию - более 1,4 млрд. Это позволяет нам говорить о том, что за 2020 год кассовое освоение ФЦП будет составлять более 99%", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что до конца года планировалось введение в эксплуатацию 69 объектов, из которых введены 59.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров 26 ноября в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что МЭР РФ ожидает выполнение ФЦП в Крыму на 95-100%. Трудности на полуострове заключаются в том, что санкции осложняют привлечение крупных подрядных организаций. В начале декабря власти Крыма сообщали о рисках неполного освоения средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова, прогнозируя, что показатель исполнения составит 98-99%.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023-м - около 150,1 млрд. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.