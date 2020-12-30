Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз помидоров из Ирана из-за вирусов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз помидоров из Ирана в связи с обнаружением в них вирусных объектов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Российское ведомство оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз указанной продукции из Иран", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями Организации по защите растений Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран. В ходе переговоров российская сторона сообщила, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Ирана, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

В ближайшее время Россельхознадзор направит иранской стороне нотификации о нарушениях международных и российских фитосанитарных требований. Представители Ирана пообещали в оперативном порядке провести официальное расследование по указанным фактам и принять срочные меры, гарантирующие соблюдение законодательства при поставках подкарантинной продукции на территорию РФ, добавили в российском ведомстве.