Медведев считает возможной кратковременную, но не критическую волатильность доллара

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможной кратковременную волатильность доллара на фоне событий в США после выборов, однако в долгосрочной перспективе на устойчивость американской валюты влияют надежность институтов защиты прав собственности, востребованность американских товаров на глобальных рынках, а также независимая политика ФРС США. Такое мнение Медведев выразил в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

Говоря о последствиях американских выборов для "классической" мировой политики и экономики, замглавы Совбеза РФ напомнил, что в 2000 году победа Джорджа Буша - младшего вызвала значительную, хотя и кратковременную волатильность на фондовых рынках. "Подобное явление возможно и при шоках, аналогичных нынешним, что, конечно, вызывает справедливые опасения", - констатировал политик.

"В долгосрочной перспективе устойчивость доллара будет во многом определяться надежностью институтов защиты права собственности, востребованностью американских товаров и услуг на мировом рынке, а также предсказуемостью и независимостью действий ФРС - основы доверия к доллару как к резервной валюте. И только если производители США утратят значительную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантиях защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики ФРС, волатильность доллара критически вырастет", - считает Медведев. При этом он подчеркнул, что "в ближайшее время это невозможно". В то же время зампред Совбеза РФ отметил, что большой интерес представляет то, какую экономическую политику будет вести избранный президент США Джозеф Байден.