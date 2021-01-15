Все крупнейшие авиакомпании ДФО примут участие в создании единого авиаперевозчика

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Все крупнейшие авиакомпании Дальневосточного федерального округа (ДФО) примут участие в создании единого авиаперевозчика макрорегиона "Аврора". Как сообщил ТАСС в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме, "золотую акцию" в интересах РФ получит министерство.

"Все крупнейшие компании Дальнего Востока будут участвовать без исключения. Это и "Якутия", это и "Полярная звезда", и все остальные <…> Они войдут на принципах, самое главное, централизованного принятия решения о маршрутной сетке, о самолетах, унификации качества услуг. Акционерно, корпоративно этот механизм будет реализован через передачу пакетов акций в управление, через приобретение блокирующих, контрольных пакетов акций, через приватизацию", - сказал министр.

По словам Чекункова, это позволит создать единый центр принятия решений по маршрутам и флоту. "Но, самое главное, что будет единый центр, который будет принимать решения, куда, на чем и когда летать. С непременным приоритетом авиатехники российского производства. От магистральной до дальней авиатехники в виде, естественно, "Сухих Суперджетов", Ил-114 для средних маршрутов. И мы с большим нетерпением ждем выхода серийной версии малого самолета, мы думаем, что это будет малый самолет "Байкал", для того, чтобы обеспечить доступность самых маленьких населенных пунктов", - подчеркнул он.

Как уточнил собеседник ТАСС, в создаваемой единой дальневосточной авиакомпании, которая будет носить имя "Аврора", Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию". "Золотую акцию получит Министерство по развитию Дальнего Востока в интересах Российской Федерации, с возможностью влиять на стратегические решения для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании", - пояснил Чекунков.

Об авиакомпании

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что контрольный пакет акций авиакомпании "Аврора" передан правительству Сахалинской области. По словам председателя правительства, остальные десять регионов Дальнего Востока "получат пакет акций этой объединенной компании в обмен на консолидацию их авиационных активов".

В декабре 2019 года президент РФ по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.