Эксперты в завершающий день Гайдаровского форума обсудили будущее после пандемии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Беспрецедентный вызов, связанный с последствиями пандемии коронавируса, заставит человека и общество быстрее меняться в сторону повсеместного использования цифровых технологий. Однако преодоление последствий кризиса в мировой экономике может затянуться. К такому выводу пришли эксперты на завершившемся в пятницу XII Гайдаровском форуме "Россия и мир после пандемии".

Во второй, завершающий день XII Гайдаровского форума "Россия и мир после пандемии" продолжилось обсуждение социальных и экономических изменений, которые спровоцировала или только подстегнула пандемия. Новый гибридный онлайн и офлайн формат позволил собрать рекордное общее число спикеров - 413. Всего за два дня на форуме прошло 118 мероприятий, собравших более 50 тыс. участников со всего мира.

Работа за лайки, выход из кризиса и новые вирусы

Перед участниками второго дня форума стояла сложная задача: найти в прогнозах о постпандемическом будущем общества основы для конкретных шагов в экономической политике уже сегодня. Искать контуры будущего доверили технологическим футурологам. Как напомнил проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, футурологи предсказали появление вирусной пандемии еще 8-10 лет назад. А вице-президент фонда "Наука за продление жизни" Алексей Турчин пояснил, что речь не о предсказаниях, а о технологичном научном подходе, дающем карту возможной и желаемой картины будущего с картой рисков. Самые опасные из них - те, по которым нет общего плана действий. И новые вирусы, и климатические катаклизмы пока среди них, а нынешняя пандемия только первый звонок.

По мнению футурологов, в мире зарождается тренд на человеко-центричную экономику, в которой наиболее успешными будут персонализированные бизнесы, связанные со здоровьем, удобством, комфортом. При этом выход из кризиса, скорее всего, приведет к парадоксальному повышению качества жизни при снижении доходов.

"Выход из кризиса как из любой войны - радость и бедность", - отметил Кирилл Игнатьев, председатель совета директоров группы компаний "Русские инвестиции". По его мнению, сейчас глобально идет слом тренда последних десятилетий, когда доход и качество жизни росли поступательно. Уже стало заметно, что благодаря новым технологиям качество жизни растет быстрее, чем темпы благосостояния.

Как отмечает футуролог, многие уже нормально воспринимают работу за условные лайки, а в будущем многие базовые сервисы и продукты будут бесплатными в обмен на данные. Человеку в этих условиях придется все больше становиться бизнесменом, которому придется принимать все больше самостоятельных решений о своем "цифровом двойнике".

Самые масштабные сдвиги ждут образование, считает Александр Ларьяновский, директор по бизнес-развитию, управляющий партнер Skyeng. Именно в этой области накопился большой так называемый технологический долг. Технологии, которые давно привычны в других областях, к примеру управления контентом, обратной связи, персонализации, только начинают проникать в эту область.

Конкретный пример проникновения такой технологии чуть позже в ходе форума привел и Алексей Комиссаров. В частности, организаторы конкурса "Лидеры России" переходят от тестирования системы искусственного интеллекта к ее фактическому применению для оценки участников проекта.

По мнению Ларьяновского, прорыв в образовании произойдет при переходе от модели "мы учим людей" к модели "мы учим человека". Когда на основе сбора данных можно будет максимизировать образовательный результат, подобрать нужное так же, как сейчас алгоритмы подбирают понравившуюся музыку.

Деньги или здоровье

На форуме поднимались и текущие вопросы борьбы с пандемией коронавируса: усложнят ли борьбу с ним мутации, когда откроются границы. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, назвать дату завершения пандемии сейчас невозможно. Но понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции уже сформировано.

И хотя в России выявлено уже почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса, все они не влияют на течение заболевания. Эксперты прогнозируют, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. А на повестке дня, по словам главы Роспотребнадзора, активные дискуссии с зарубежными партнерами о внедрении так называемых "иммунных паспортов".

Текущая экономическая повестка также оставалась одной из главных тем заключительного дня форума. Традиционные участники макрокономических дискуссий - министр финансов Антон Силуанов и руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников - сошлись во мнении, что российская экономика в целом справилась с "коронавирусным" кризисом. Российские власти в этих условиях делают ставку на прагматичный подход жить "по средствам".

Впрочем, как и другие страны, российские власти пожертвовали экономикой ради здоровья граждан, напомнил Антон Силуанов о локдауне и закрывавшихся предприятиях. "Государство минимизировало последствия таких решений, помогая и бизнесу, и гражданам", - отметил он. И хотя сделано это было в основном за счет бюджета, во мнении о вредности злоупотребления государственными инвестициями и проведения мягкой денежной политики и Силуанов, и Набиуллина были едины. Так, госинвестиции, по мнению Силуанова, не должны вытеснять частные. А Набиуллина назвала использование нестандартных мер (прямой выкуп госдолга, "вертолетные деньги", отрицательные ставки и т. д.) денежно-кредитной и бюджетной политики других стран "авантюрой" для России.

Последствия таких шагов, сделанных другими странами, уже начинают ощущаться на мировом уровне. Растут темпы глобальной инфляции, которая отражается и на России. В качестве примера Максим Решетников привел стремительно растущие глобальные цены на зерно. По словам Силуанова, в других странах о последствиях проводимой ими экономической политики, по видимому, не задумываются. Но российские финансовые власти продолжат "нацеливать" на нормализацию денежной политики и своих западных коллег.

Сырьевая зависимость, нерентабельный рост и спорные прогнозы

Сырьевая зависимость, которую долго ставили в укор России, позволила относительно легче пережить последствия ограничений, отметили участники дискуссии "Как докопаться до счастья". Экономики, ориентированные на сферу услуг, пострадали от ограничений намного сильней. Глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков отметил, что падение ВВП в европейских странах было в 2-3 раза сильнее, чем 4-4,5% в России. При этом отказа от традиционных энергоресурсов не будет ни в России, ни в мире, уверил вскоре замминистра энергетики Павел Сниккарс. Впрочем, планы диверсификации и освоения новых видов топлива и "зеленых" технологий у России есть.

Кроме того, России есть чем прирастать. Так, освоение Арктики является одним из национальных приоритетов. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готовит новый арктический формат государственно-частного партнерства, поделился планами его глава Алексей Чекунков. Создание новой отрасли - газохимии - станет одним из крупнейших проектов в Арктике на вторую половину этого десятилетия, дополнил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Фактически в ответ на прогнозы футурологов прозвучали слова Силуанова о том, что в России не нужен экономический рост, который не приводит к повышению уровня удовлетворенности граждан. "Есть понятие такое, как нерентабельный рост. Вроде рост есть, а удовлетворенности граждан от услуг, вообще от жизни, нет", - пояснил он. Такой рост не нужен. Максим Решетников добавил, что к существенным изменениям в экономическом росте приводит смена структуры потребления граждан, от походов в кинотеатры до туризма. А Эльвира Набиуллина предостерегла от опасностей растущих потребительских экосистем, которые уже активно формируются в Китае и Евросоюзе и несут риски защиты персональных данных и недискриминационного доступа. Задача для России, по ее мнению, научиться регулировать такие экосистемы.

Ретейлеры не согласились с прогнозом об исчезновении традиционных супермаркетов, как в силу развития онлайн-торговли, так и в силу персонализации потребления. В ближайшее время они не склонны разделять такие опасения, а также отделять онлайн-торговлю и офлайн, считая, что они дополняют друг друга. При этом, как отметил гендиректор ООО "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев, для некоторых магазинов транзакция офлайн-продаж выходит даже дешевле онлайна из-за меньших затрат на логистику. А директор по операционной деятельности ГК "О’Кей" Павел Локшин указал на то, что большинство гипермаркетов находятся в торговых центрах, что позволяет потребителям совместить шопинг с развлечением. Согласился с ним учредитель и член совета директоров ГК "Командор" Олег Сипетый, добавляя, что в небольших городах поход в магазин также является способом общения и получения удовольствия. По его оценке, в России не более 5% покупателей выберет онлайн-ретейл как альтернативу традиционной продуктовой рознице.

Проблемы доверия и "цифровое бессмертие"

Одной из самых нестандартных сессий дня стала дискуссия о дефицитах доверия, понимания, и смыслах, которые современный человек теряет, несмотря на доступ к огромному пласту информации и технологий. О постоянном преодолении недоверия в профессиональной среде экономистов с помощью разъяснений рассказал Алексей Кудрин. А режиссер Авдотья Смирнова отметила, что современные социальные медиа, возможность для любого человека высказывать любые гипотезы сегодня пагубно влияют и на общий уровень доверия. Впрочем, по мнению главы Академического Малого драматического театра Льва Додина, излишнее доверие представляет даже большую опасность, чем излишнее недоверие. А доверенные "круги" лишь усиливают проблему.

В этой теме нашлось место и искусственному интеллекту. Рассуждая об этом, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская отметила, что технологии искусственного интеллекта уже позволяют "подделывать" картины, музыку, тексты. И то, что футурологи называют "цифровым бессмертием" автора, для человека ставит вопрос: есть ли у него самостоятельная роль в будущем. "Мы хотим настоящего или нас устроит хорошая подделка?", - задалась вопросом профессор.

Повод для оптимизма

Отсутствие динамичного спора среди участников экономических дискуссий, может быть, не столь интересно зрителям, отметил модерировавший сессию ректор РАНХиГС Владимир Мау. Но то, что главные субъекты экономической политики едины в подходах к обеспечению экономического роста, внушает оптимизм. Заочно согласился со своими коллегами в ходе форума и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин: "Правительство, скажем так, минимально необходимо справляется с тем, что требовалось во время такого кризиса". Но добавил, что 2021 год, видимо, не будет намного легче из-за третьей волны пандемии в европейских странах.

Говоря об итогах форума, Мау отметил, что мир постепенно выходит в точку перелома в преодолении пандемического кризиса. По его мнению, борьба с вирусом неминуемо приведет к успеху, и поэтому для дискуссий форума важным было выйти за рамки постпандемического восстановления и найти траекторию устойчивого роста на ближайшие десятилетия. Цифровизация, фокус на качество, а не цифры экономического роста, социальные вопросы образования, занятости и здравоохранения становятся основными. И, как показал фактически форум, у российского правительства есть программа действий.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.