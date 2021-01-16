S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении на сайте компании.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что неопределенность из-за пандемии и санкций США в отношении России остается высокой, однако стабильная политическая основа и уровень внешнего и внутреннего долга должны позволить России выдержать большинство возможных рисков.

Рейтинг РФ может быть снижен, если ужесточение международных санкций приведет к значительному оттоку капитала и повышению рисков для финансовой стабильности. Также негативные изменения не исключены, если состояние госбаланса существенно ухудшится. При отсутствии дополнительных серьезных внешних потрясений и роста ВВП на душу населения агентство может повысить рейтинг. "Мы также могли бы принять позитивное рейтинговое действие, если бы правительство восстановило бюджетные буферные резервы, что помогло бы снизить волатильность доходов от сырьевых товаров, а также приняло бы эффективные меры по устранению финансового давления из-за старения населения", - добавили в S&P.

Последствия COVID-19

В агентстве отметили, что несмотря на удар по экономике России из-за пандемии, обвал цен на нефть и сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, снижение ВВП страны в 2020 году составит 3,5%, что намного меньше, чем в странах с развитой экономикой и некоторых странах с формирующимся рынком.

"Это отражает более избирательные карантинные ограничения, а также структуру экономики, в которой велика доля госсектора и сравнительно небольшую роль в экономике, которую занимает уязвимый для COVID-19 сектор услуг и малых и средних предприятий", - пояснили там.

Также сыграли роль и принятые властями быстрые фискальные, денежно-кредитные и регулирующие меры для смягчения экономических последствий пандемии.

По прогнозам агентства, в результате ослабления внутренних ограничений экономической активности и ожидаемого увеличения нефтедобычи на фоне восстановления мировой экономики и цен на нефть рост экономики России составит 2,9% в 2021 году и 2,7% в 2022 году и приблизится к показателям роста на уровне около 2,0% ВВП в дальнейшем. При таких темпах восстановления реальный ВВП России вернется к уровням 2019 года к началу 2022-го.