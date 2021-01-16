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Силуанов: сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства

Глава Минфина РФ отметил, что это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга
Министр финансов РФ Антон Силуанов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом.

"Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года", - сказал Силуанов.

"Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", - добавил он.

По словам министра, 2020 год показал, что консервативное бюджетное планирование, и проводимая денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков. "Минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков", - сказал Силуанов.

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