Пригожин просит генпрокурора США рассекретить базу по делу "Конкорда"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Компания "Конкорд" просит рассекретить и опубликовать базу материалов по делу компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Письмо генерального директора Евгения Пригожина адресовано исполняющему обязанности министра юстиции - генерального прокурора Джеффри Розену, сообщила в пятницу пресс-служба "Конкорда" на странице "ВКонтакте".

"С учетом того, что готовящиеся администрацией президента США к публикации "документы по делу Russiagate" аналогичны "доказательствам", представленным в рамках обвинения Роберта Мюллера против компании "Конкорд" и засекреченным от широких масс, мы настоящим заявляем и просим рассекретить и опубликовать в полном объеме всю "доказательственную" базу, представленную в уголовном деле 2018 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что анализ этих материалов гражданами США подтвердит, что все обвинения в адрес компании являются голословными, политизированными и разжигающими неприязнь между двумя государствами. "Пресс-служба компании "Конкорд" предполагает, что вышеуказанные сведения являются частью информационной войны, развязанной с целью удовлетворить интересы корпоративных американских элит, как об этом уже ранее заявлял в своем открытом письме Конгрессу США Евгений Викторович Пригожин", - говорится в сообщении.

О разбирательстве

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Власти РФ неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.